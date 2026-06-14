Kastamonu’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Sürüklenen otomobil demir bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan N.O. ve A.O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.