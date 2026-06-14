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Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:57

Kastamonu'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak demir bariyerlerin üzerine çıktı. Çevlik köyü mevkiinde meydana gelen feci kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Kastamonu’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
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Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çevlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMA 929 plakalı Toyota marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Sürüklenen otomobil demir bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan N.O. ve A.O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu'da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
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