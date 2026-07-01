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Giriş Tarihi: 1.07.2026 11:54

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde katıldıkları düğünden dönüşte yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanan otomobildeki, davulcu Cihan Taş (27) ve köçek İsmail Ersoy (43) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Kastamonu’da feci kaza! Otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
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Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı İmamoğlu köyü Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan Taş'ın kontrolünü yitirdiği 37 ACD 895 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı.


Cihan Taş

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Kazanın sabah saatlerinde fark edilirken, ihbar üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçuruma yuvarlanan otomobildeki Cihan Taş ve İsmail Ersoy'un cansız bedenlerine ulaşıldı.


İsmail Ersoy

Bölgede 'Köçek İsmail' lakabıyla tanınan İsmail Ersoy ve davulcu Cihan Taş'ın köydeki bir düğünden döndüğü belirtildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cenazeler, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu'da feci kaza! Otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
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