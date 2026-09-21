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Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:45

Kastamonu'da gazdan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da tekstil atölyesinde çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın, tekstil atölyesindeki kalorifer kazanından sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

İHA
Kastamonu’da gazdan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı
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Olay, Küre ilçesindeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede çalışan 12 işçi, karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle Küre Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan ilk müdahale ve tedavilerin ardından 12 işçiden 10'u taburcu edildi. 2 işçi ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın, tekstil atölyesindeki kalorifer kazanından sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

#KASTAMONU

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Kastamonu'da gazdan etkilenen 12 işçi hastaneye kaldırıldı
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