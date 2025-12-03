Kastamonu’da genç kız balkondan düşerek can vermişti: Sanık ağabeyin yargılanmasına devam edildi!

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ferdi Çoşkun ve avukatı ile Çoşkun ailesi katıldı. Sanık Çoşkun savunmasında, "Telefonun PIN kodunu hatırlayamadım.
Annem biliyor olabilir. Ona da soralım. Biliyorsa söylesin, telefon incelensin." dedi. Maktulün annesi, "Kızım telefonunun PIN kodunu sürekli değiştiriyordu. En son ne yaptı, bilmiyorum. Ne oğlumun ne de Funda'nın PIN kodlarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, flaş belleklerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.