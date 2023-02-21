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Giriş Tarihi: 21.2.2023 00:33

Kastamonu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü

İHA
Kastamonu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Koyunkirtik köyü Orta Mahallesi'nde Orhan Güngör'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine Küre itfaiye ekipleri ile Küre Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan aile gözyaşlarını tutamadı. Yangının ardından jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Kastamonu’da iki katlı ev alevlere teslim oldu
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