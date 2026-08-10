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Giriş Tarihi: 10.08.2026 01:43

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Burcu Erdemir’nin durumunu ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Cide-Kastamonu karayolu üzerindeki Hastane Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 AL 8813 ile 34 RT 6164 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Burcu Erdemir (42), Fatma Çoroğlu (45), Fatma Çetinkaya (64) ve Sadettin Çetinkaya (67), sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Burcu Erdemir'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
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