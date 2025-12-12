Kastamonu'da "İlk kadın mitinginin 106. yılı" kutlaması

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri tarafından mitingin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı anıtlarına çelenk sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün burada yaptığı konuşmada, 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da düzenlenen ilk kadın mitinginin taşıdığı büyük mirasa sahip çıkmak için toplandıklarını söyledi.

Anadolu'nun cesur kadınlarının işgale, esarete ve dayatılan umutsuzluğa karşı koyduğunu vurgulayan Yenigün, "Yurdumuzun işgaline karşı 3 bin kadını örgütleyerek bu mitingi düzenleyen Zekiye, Kamuran, Saime, Bedriye, Münire, Refika ve Neyyire hanımların ruhları şad olsun. Hepsini rahmetle anıyorum. Birçok ülkede kadınların sesinin duyulmadığı, haklarının tanınmadığı bir dönemde Kastamonulu kadınlar, Milli Mücadele'nin manevi cephesini kurmuş, bağımsızlığın yalnızca cephede değil, toplumun her kesiminde savunulması gerektiğini göstermiştir." dedi.

Kadınların yalnızca bir miting düzenlemediğini dile getiren Yenigün, şunları kaydetti:

"O gün, 'Vatan için bir şey yapmalıyız' diyen kadınlar, aslında sadece bir miting yapmakla kalmadı, Türk kadınının toplumsal hayattaki yerini ve iradesini tüm dünyaya ilan ettiler. Biliyoruz ki kadının güçlü olduğu ülke güçlüdür. Kadının ve ailenin güçlü olduğu toplum, güçlü toplumları oluşturur. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dün cephede işgale direnen Türk kadını, bugün büyüyen ve gelişen Türkiye'nin artan refahının, sürdürülebilir kalkınmanın güçlü halkasını oluşturuyor, büyük roller üstleniyor. Başarılarıyla bizlere ilham kaynağı olan, kararlılıklarıyla her türlü engeli aşan ve üretkenlikleriyle topluma somut değerler kazandıran tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum."

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ise 10 Aralık 1919'un sadece Kastamonu kadınları için değil, ülkedeki tüm kadınlar için şeref günü olduğunu söyledi.

Kastamonu'dan yükselen sesin sadece Kastamonu ile sınırlı kalmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında dünyanın büyük güçlerinin yetkili makamlarına ulaştırılmıştır. Bu çağrı ve bu mitingde alınan kararlar sözde kalmadı. Kurtuluş Savaşı'nın ateşi içinde ete kemiğe büründü. O gün burada yükselen irade, istiklal harbinde silah kullanan, canla başla çalışan kadınlarımızın omuzlarında, Hasanbeyli'de şehit düşen Tayyar Rahime'nin alnında, İzmir'e koşan Ayşe Hanım'ın adımlarında, Afyon'da savaşan Adile Onbaşı'nın nefesinde hayat buldu. 10 Aralık 1919 Çarşamba günü yürüdüğümüz bu yollarda yürüyen, vatanın işgalini ve yapılan insanlık dışı vahşetleri protesto eden isimsiz annelerimizin önlerinde saygıyla eğilerek mübarek ellerinden öpüyorum."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise yoğun katılımdan dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

İlk kadın mitinginin öneminden bahseden Ekmekci, "Kastamonulular olarak 106 yıl önce analarımızdan aldığımız tembihi tutuyoruz. Vatan toprağımızı kutsal, istiklal ve istikbalimizi vazgeçilmez, hürriyetimiz olmazsa olmazımız, dünya barışını hasletlerin en kıymetlisi görüyoruz. 10 Aralık 1919'u tarihin altın sayfalarına işleyen Kastamonu kadınlarını vefa, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Devletimizin emrinde, ay-yıldızımızın ışığında, milletçe birliğimizi daim kılarak ve dirliğimizi baki tutarak, vatanımızın refahı ve tüm dünyanın selameti yolunda Kastamonu kadınları olarak çalışmayı ilelebet sürdürmeye bir kez daha söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan da ilk Türk kadın mitingini uluslararası kılmak için büyük yol kat ettiklerini anlattı.

Kastamonulu kadınların 10 Aralık 1919'da sergilediği duruşun kurtuluşun yalnız cephede değil, yürekte kazanıldığını da gösterdiğini belirten Kızıltan, "Bugün bize düşen görev Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza, demokrasimize daha güçlü sahip çıkmak, eğitimde, bilimde, kültürde ve üretimde Türk kadınının gücünü her alanda daha görünür kılmak, birbirimize destek olarak gelecek nesillere aydınlık bir ülke bırakmaktır." diye konuştu.

Halk oyunlarının ardından sona eren programa Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.