Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da kamyonetle çarpışan otomobil yandı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 17:56 Son Güncelleme: 29.06.2026 18:01

Kastamonu’da kamyonetle çarpışan otomobil yandı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

İHA
Kastamonu’da kamyonetle çarpışan otomobil yandı
  • ABONE OL

Olay, İhsangazi ilçesi İhsangazi-Araç karayolu Kuşçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş.D. idaresindeki 37 ABH 832 plakalı mermer yüklü kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı.

Kastamonu'da kamyonetle çarpışan otomobil yandı


112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücülerin ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KASTAMONU #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu’da kamyonetle çarpışan otomobil yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA