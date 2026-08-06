Kastamonu’da komşu dehşeti! Yakup Açıkgöz’ü kurşunlayarak katledip evini ve aracını ateşe verdi: Yaralılar var!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.