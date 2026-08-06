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Giriş Tarihi: 6.08.2026 12:55

Kastamonu’da komşu dehşeti! Yakup Açıkgöz’ü kurşunlayarak katledip evini ve aracını ateşe verdi: Yaralılar var!

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen komşu kavgası kanlı bitti. 62 yaşındaki S.T., komşusu Yakup Açıkgöz’ü kurşunlayarak vahşice katletti. Çıkan kavgada yaralıların olduğu öğrenilirken cani Açıkgöz'ün evi ve aracını da ateşe vererek kundakladı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kastamonu’da komşu dehşeti! Yakup Açıkgöz’ü kurşunlayarak katledip evini ve aracını ateşe verdi: Yaralılar var!
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Olay, Çatalzeytin ilçesi, Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(62) ve komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında henüz öğrenilemeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında S.T. silahla Yakup Açıkgöz'e ateş etti. Vurulan Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada E.F. ise yaralandı.

EVİ VE ARACINI ATEŞE VERDİ

Kavga sırasında Açıkgöz'ün evi ve aracı da S.T. tarafından ateşe verildi. Çıkan yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan D.A. yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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CANİ GÖZALTINA ALINDI

Ateşe verilen araç kullanılamaz hale gelirken evde de büyük çapta hasar meydana geldi. Olayın ardından şüpheli S.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu’da komşu dehşeti! Yakup Açıkgöz’ü kurşunlayarak katledip evini ve aracını ateşe verdi: Yaralılar var!
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