Kastamonu’da komşu dehşeti! Yakup Açıkgöz’ü kurşunlayarak katledip evini ve aracını ateşe verdi: Yaralılar var!

Olay, Çatalzeytin ilçesi, Güneşler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.(62) ve komşusu Yakup Açıkgöz (64) arasında henüz öğrenilemeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında S.T. silahla Yakup Açıkgöz'e ateş etti. Vurulan Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada E.F. ise yaralandı.
EVİ VE ARACINI ATEŞE VERDİ
Kavga sırasında Açıkgöz'ün evi ve aracı da S.T. tarafından ateşe verildi. Çıkan yangın sırasında vücudunda yanıklar oluşan D.A. yaralandı.
CANİ GÖZALTINA ALINDI
Ateşe verilen araç kullanılamaz hale gelirken evde de büyük çapta hasar meydana geldi. Olayın ardından şüpheli S.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme başlattı.