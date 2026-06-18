Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da korku dolu anlar! Jimnastik salonunun üstüne yıldırım düştü: Yangın her şeyi küle çevirdi!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:23

Kastamonu’da korku dolu anlar! Jimnastik salonunun üstüne yıldırım düştü: Yangın her şeyi küle çevirdi!

Kastamonu’da meydana gelen olay dehşete düşürdü. Jimnastik salonunun üstüne yıldırım düşerken çıkan yangınla beraber salon kullanılamaz hale geldi. Küle dönen salona yıldırımın düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kastamonu’da korku dolu anlar! Jimnastik salonunun üstüne yıldırım düştü: Yangın her şeyi küle çevirdi!
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Olay, akşam saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait jimnastik salonuna yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çıkan yangında salon kullanılmaz hale geldi.

YANGIN DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, jimnastik salonunun bitişiğinde bulunan binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kastamonu'da yıldırım düştü! Jimnastik salonu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi: Yıldırımın düşme anı kameralarda

YILDIRIMIN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI

Yıldırımın jimnastik salonuna düştüğü ve ardından yangının başladığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntülerde yıldırımın binaya isabet ettiği görülüyor. Yıldırım düştükten kısa süre sonra salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangının başladığı görüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KASTAMONU #YANGIN

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Kastamonu’da korku dolu anlar! Jimnastik salonunun üstüne yıldırım düştü: Yangın her şeyi küle çevirdi!
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