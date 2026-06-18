Kastamonu’da korku dolu anlar! Jimnastik salonunun üstüne yıldırım düştü: Yangın her şeyi küle çevirdi!

YILDIRIMIN DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI



Yıldırımın jimnastik salonuna düştüğü ve ardından yangının başladığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntülerde yıldırımın binaya isabet ettiği görülüyor. Yıldırım düştükten kısa süre sonra salonun üzerini kapatan çadırın tutuşmasıyla yangının başladığı görüldü.

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