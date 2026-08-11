Kastamonu’da korkunç kaza! Tatil için memleketlerine giderken metrelerce yükseklikten uçtular: Ölü ve yaralılar var!

TERS DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

Ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.