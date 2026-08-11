Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da korkunç kaza! Tatil için memleketlerine giderken metrelerce yükseklikten uçtular: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:39

Kastamonu’da korkunç kaza! Tatil için memleketlerine giderken metrelerce yükseklikten uçtular: Ölü ve yaralılar var!

İzmir'den tatil için memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine giden ailenin bulunduğu otomobil metrelerce yükseklikten menfeze uçtu. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kastamonu’da korkunç kaza! Tatil için memleketlerine giderken metrelerce yükseklikten uçtular: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, Kastamonu'nun Seydiler ilçesi Kastamonu-İnebolu kara yolu Ödemiş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den tatil için memleketleri Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine gitmek üzere yola çıkan Kadir Çokgezen (43) idaresindeki 35 HA 656 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten menfeze uçtu.

TERS DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

Ters dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (15) ve E.B.Ç. (12) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Çokgezen'in cenazesi, Devrekani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KASTAMONU #KAZA

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Kastamonu’da korkunç kaza! Tatil için memleketlerine giderken metrelerce yükseklikten uçtular: Ölü ve yaralılar var!
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