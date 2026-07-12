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Giriş Tarihi: 12.07.2026 15:24

Kastamonu'da korkunç olay: Kiraz yiyen çift hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dalından kiraz koparıp yedikten sonra rahatsızlanan Ahmet Derin’in (63) ardından eşi Rahime Derin (60) de hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürerken, kiraz ağacında tarım ilacı olduğu iddiaları araştırılıyor.

DHA
Kastamonu’da korkunç olay: Kiraz yiyen çift hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Karabey köyünde yaşayan Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, iddiaya göre; 1 Temmuz'da akrabaların bahçesindeki ağaçtan kiraz yedikten sonra rahatsızlandı.


Ahmet Derin

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Derin, aynı gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Rahime Derin de dün akşam yaşamını yitirdi. Çiftin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Öte yandan söz konusu kiraz ağacında tarım ilacı olup olmadığının belirlenmesi için örnek alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu'da korkunç olay: Kiraz yiyen çift hayatını kaybetti
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