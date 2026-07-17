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Giriş Tarihi: 17.07.2026 01:08

Kastamonu'da orman yangını: 4.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Kastamonu'da yanan evdeki alevlerin sıçraması neticesinde çıkan orman yangını 4.5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise vatandaşlar tarafından kırılan duvardan çıkartılarak kurtarılabildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kastamonu’da orman yangını: 4.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı
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Olay, akşam saatlerinde Merkez ilçesi Kızılkese köyü Kargın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, önce evin yanında bulunan ahıra, ardından ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri ev yangınına müdahale ederken, orman ekipleri ise orman yangınını söndürmek için çalışma başlattı.



Helikopter desteğiyle sürdürülen söndürme çalışmaları neticesinde yangın, yaklaşık 4,5 saatte kontrol altına alınabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan çıkan yangında ahşap ev küle dönerken, ahır ise kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ise vatandaşlar tarafından kırılan duvardan çıkartılarak kurtarılabildi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu'da orman yangını: 4.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı
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