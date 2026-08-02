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Giriş Tarihi: 2.08.2026 19:31

Kastamonu'da otomobil su kanalı çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolunda otomobilin su kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kastamonu’da otomobil su kanalı çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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Tosya ilçesindeki feci kaza, D100 kara yolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 34 FLB 192 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.

Metrelerce sürüklenen otomobildeki N.Ö. ve E.Ö. hayatını kaybederken, sürücü ile A.Ö. E.Ö. ve E.Ö. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden N.Ö. ve E.Ö.'nün cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu'da otomobil su kanalı çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
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