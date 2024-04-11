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Giriş Tarihi: 11.4.2024 15:03

Kastamonu'da şüphe dolu ölüm: Aracında o halde bulundu!

Kastamonu'da Ümit Yılmaz, dün akşam saatlerinde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Kastamonu’da şüphe dolu ölüm: Aracında o halde bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde dün akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen şahıs, hayatını kaybetti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından inceleme başlatan emniyet güçleri, araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın Ümit Yılmaz olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından da yola çıkan emniyet güçleri, olaya karışan 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı.
Polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, Ümit Yılmaz ile gözaltına alının şüphelilerin evlerinde aramada bulundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ümit Yılmaz'ın cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı.

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Kastamonu'da şüphe dolu ölüm: Aracında o halde bulundu!
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