Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da yakınları uzun zamandır haber alamıyordu! 4 ay sonra cesedi bulundu: İskelete dönmüş!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 21:17 Son Güncelleme: 14.12.2021 21:20

Kastamonu’da yakınları uzun zamandır haber alamıyordu! 4 ay sonra cesedi bulundu: İskelete dönmüş!

DHA
Kastamonu’da yakınları uzun zamandır haber alamıyordu! 4 ay sonra cesedi bulundu: İskelete dönmüş!

Kastamonu'da yakınları tarafından uzun zamandır haber alınamayan Ümit Bektaş'ın yalnız yaşadığı evine giden emniyet ekipleri korkunç bir durumla karşılaştı. Yapılan ilk incelemeler neticesinde 4 ay önce öldüğü belirlenen Betaş'ın cesedi iskelete dönmüş halde bulundu. Bektaş'ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Ümit Bektaş'tan uzun zamandır haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Ümit Bektaş'ın iskelete dönmüş cesedi ile karşılaştı. Yalnız yaşadığı ve eşinden ayrıldığı öğrenilen Bektaş'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kastamonu’da yakınları uzun zamandır haber alamıyordu! 4 ay sonra cesedi bulundu: İskelete dönmüş!
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