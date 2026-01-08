Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Kastamonu’da okul var mı yok mu?
Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Kastamonu’da okul var mı yok mu?

Meteoroloji’den Kastamonu için kritik uyarı geldi. 63 ilde sarı kodlu alarm verilirken, Kastamonu’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini artırdı. Kentte hava koşullarının zorlaşmasıyla birlikte eğitim gündemi de hareketlendi. Öğrenciler ve veliler, 9 Ocak Cuma günü için okullara ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma Kastamonu’da okul var mı yok mu?

Kastamonu'da gün boyunca etkili oan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar sonrası gözler eğitime çevrildi. Meteoroloji'nin yayımladığı sarı kodlu uyarı kapsamında kentte hava koşullarının daha da sertleşeceği tahmin edilirken, 9 Ocak Cuma günü için okulların durumu merak konusu oldu. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?

KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak 2026 Cuma günü için Kastamonu'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.

METEOROLOJİ UYARDI: KASTAMONU SAĞANAK YAĞIŞLI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

HAFTA SONU KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu ülke genelinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı gündemde.

