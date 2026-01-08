Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Sarı kodlu uyarı! 9 Ocak Cuma Kastamonu’da okul var mı yok mu?

Kastamonu'da gün boyunca etkili oan yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar sonrası gözler eğitime çevrildi. Meteoroloji'nin yayımladığı sarı kodlu uyarı kapsamında kentte hava koşullarının daha da sertleşeceği tahmin edilirken, 9 Ocak Cuma günü için okulların durumu merak konusu oldu. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi?
9 Ocak 2026 Cuma günü için Kastamonu'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.