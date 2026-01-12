Kastamonu’da yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu! 13 Ocak Salı Kastamonu’da okullar kapalı mı, eğitim var mı?

Kastamonu'da öğrenciler ve veliler yarın okula gidilip gidilmeyeceğini merak ederken, gözler Kastamonu Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrilmişti. Beklenen duyuru geldi ve Valilik, 13 Ocak Salı günü için eğitim-öğretimle ilgili kararını kamuoyuyla paylaştı. Peki, Kastamonu'da yarın okullar tatil mi, okul var mı, yok mu?