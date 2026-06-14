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Giriş Tarihi: 14.06.2026 02:45

Kastamonu'da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda, tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç (40), hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA
Kastamonu’da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'daki olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Uğur E., iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç, vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Uğur E.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KASTAMONU

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Kastamonu'da yemek fabrikasına silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
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