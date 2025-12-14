Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'daki araç hırsızı tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:23

Kastamonu'da 2 şüpheli çaldıkları otomobille birlikte yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden O.U. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde aracın Taşköprü ilçesinde olduğu belirlendi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından O.U. ve A.Ş. çalıntı araçla birlikte yakalandı.

HIRSIZ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden O.U. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

