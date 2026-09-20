Katalog çetesi çökertildi

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 kentte masaj salonu ve güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda şüphelilerin, işyerleri adına açtıkları sanal medya hesaplarından müşteri buldukları belirlendi. Kendileriyle iletişime geçen müşterilere, fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalogları gönderdikleri tespit edildi. Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonlarında gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı, 1 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı. Fuhşa zorlandığı belirlenen 11 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 210 milyon liralık hareket olduğu belirtildi.