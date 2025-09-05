Katil 18 gün sonra mağarada yakalandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı Yusuf Ertürk'ü tüfekle vurarak öldüren şüpheli Recep T., 18 gün sonra saklandığı mağarada yakalandı. Olay, 17 Ağustos tarihinde Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Recep T. ile 3 çocuk babası Yusuf Ertürk, uyuşturucu ve para alışverişi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Recep T., yanındaki tüfekle Yusuf Ertürk'e tüfekle ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.E., sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri şüpheli Recep T.'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Saldırıdan 18 gün sonra Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda saklandığı belirlenen şüpheli Recep T., gizlendiği mağarada operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, daha önce de kendi yakınlarından birini silahla vurduğu ve farklı suçlardan hüküm giydiği iddia edildi.