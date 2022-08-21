Katil babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Trabzon'un un Of ilçesinde geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta 3 kızını silahla vurarak öldüren baba hakkında savcılık tarafından iddianame tamamlandı. İddianamede, baba Emre Göktaş hakkında 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla yargılanması istendi. Trabzon 1.Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edildi.
Olay Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021'de akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş (37) hakkında savcılık tarafından iddianame tamamlandı. İddianamede, tutuklu yargılanan Göktaş hakkında Adli Tıp Kurumunun "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren raporuna yer verilirken ayrıca, sanığın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.
İddianamede sanık hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi. Sanığın yargılanması Trabzon 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.