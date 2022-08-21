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Giriş Tarihi: 21.8.2022 21:31

Katil babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vuran baba hakkında 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Katil babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Trabzon'un un Of ilçesinde geçtiğimiz yıl 31 Ağustos'ta 3 kızını silahla vurarak öldüren baba hakkında savcılık tarafından iddianame tamamlandı. İddianamede, baba Emre Göktaş hakkında 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezasıyla yargılanması istendi. Trabzon 1.Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edildi.

Olay Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021'de akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş (37) hakkında savcılık tarafından iddianame tamamlandı. İddianamede, tutuklu yargılanan Göktaş hakkında Adli Tıp Kurumunun "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren raporuna yer verilirken ayrıca, sanığın faili bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın savcılıkta verdiği ifadesinde eşiyle arasında geçimsizlik bulunduğunu ve tartışmalarının ana kaynağının eşinin çalışmasını istemediğinden kaynaklandığını ileri sürdüğüne yer verildi.

İddianamede sanık hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi. Sanığın yargılanması Trabzon 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Katil babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
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