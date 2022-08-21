Katil babaya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianamede sanık hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istendi. Sanığın yargılanması Trabzon 1 Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.