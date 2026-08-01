Katil enişteye ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul Bağcılar'da 18 Temmuz 2022'de kaybolduktan sonra ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Damar'ın (32) eniştesi Metin Aydın hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aydın, 21 Mart 2024'te açıklanan kararla indirim uygulamaksızın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise 15 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. İstinaf edilen dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. İstinaf kararına yapılan itirazın ardından dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY "TASARLAMA YOK" DEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, dosyadaki delillerin eksiksiz toplandığı ve hükmün somut delillere dayandırıldığı belirterek Metin Aydın'ın Pınar Damar'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarını işlediğinin dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğuna hükmetti. Sanığın cinayeti tasarladığına ilişkin kesin ve kuşkuya yer bırakmayacak delil bulunmadığına dikkat çekilen kararda; "tasarlayarak öldürme" suçunun koşullarının oluşmadığı ifade edildi. Sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek herhangi bir neden bulunmadığı, yerel mahkemenin takdiri indirim uygulamamasının da hukuka uygun olduğu vurgulandı.