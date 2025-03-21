Katil kiracının ölüm listesi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kira yüzünden tartıştığı işyeri sahibini pompalı tüfekle öldüren daha sonra 2 işyeri ve bir eve ateş açan market işletmecisi 44 yaşındaki Doğan G., planladığı diğer adreslere saldırıyı gerçekleştiremeden polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlının 4 kişi daha öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Doğan G.'nin kafasında ölüm listesi yaptığı ve bunu uygulamaya koyduğu bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, bölgedeki kameraları takibe aldı. Şüphelinin Erenler Bağlar Mahallesi'nde alacak- verecekli olduğu bir kişiyi vurmaya gittiğini tespit eden ekipler Bağlar Mahallesi'ndeki şahsın telefonuna ulaşıp, "sakın kapıyı açma, cam kenarında oturma" dedi. Husumetlisinin evine giden Doğan G. pompalı tüfekle ateş açtı. Başka bir adrese kurşun yağdırmak için motosikletiyle yola çıkan şüpheli nefes kesen kovalamaca sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çok sayıda fişek çıktı. Doğan G.'nin yakalanmasaydı önceden ticaretiyle ilgili sorun yaşadığı 4 kişiye daha saldırı düzenleyeceği öğrenildi.