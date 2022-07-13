Katil salyangoz tehlikeli mi, zararlı mı? Katil salyangoz ne yer, nasıl ürer, ne ile beslenir?

Trabzon'da tarım ürünlerinde vampir kelebek ve Drakula'nın ardından katil salyangoz ya da İspanyol salyangozu olarak bilinen Arion Vulgaris türü istilası son zamanlarda baş gösterdi. Düzköy ilçesinde gittikçe çoğalan bu türün tarıma çok zararı olduğu düşünülüyor. Peki, katil salyangoz tehlikeli mi, zararlı mı? İşte detaylar!
TRABZON'DA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Trabzon'da tarım ürünlerinde 'Vampir kelebek' ve 'Drakula'nın ardından 'katil salyangoz' ya da 'İspanyol salyangozu' olarak bilinen Arion Vulgaris türü istilası başladı.
Güneşten kaçan, yağmurda ise adeta saldırıya geçen salyangoz özellikle patates, fasülye ve lahana gibi ürünlere zarar veriyor. Yaklaşık 4 yıldır ilçede etkisini gösteren salyangoz türü ile mücadele etmeye çalışan yöre sakinleri yetkililerden yardım istiyor. Dünyada tarım ürünlerinde en tehlikeli ve zararlı canlı olarak bilinen İspanyol salyangozu bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor.
KATİL SALYANGOZ NASIL TÜRKİYE'YE GELDİ?
2017 yılında yapılan bir haberde MAKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM, ilk defa 2017 yılında Türkiye'de görüldüğünü bildiriyordu. O zaman sadece Antalya'da görülen canlının Türkiye'ye geliş sebebi ise ithal olarak alınan bitkilerin içinde bulunması. Düzgün şekilde ithal edilirken kontrol edilmediği için şu an Trabzon'un birçok yerinde dağılmış durumda ve bu durumdan mahalleli 4 yıldır muzdarip.
KATİL SALYANGOZ NEDİR, TEHLİKELİ Mİ?
Tarıma karşı çok ciddi tehlikeye sahiptir. Devasa bitki ve çiçeklerin belirli bölümlerini yiyebilmektedir. Özellikle yağmurlu ve nemli havalarda görülür. Ana vatanı Fransa ve İspanya'dır. Temmuzda çiftleşme dönemleri başlamakta ve hayatı boyunca 400 defa yumurtlayabilir. En tehlikeli 100 türden biri olarak görülmektedir. Ekonomik ve ekolojik etkileri ciddi boyuttadır.
KATİL SALYANGOZ NE YER, NE İLE BESLENİR?
Leşlerle beslendiği gibi, genellikle bitkilerle beslenir. Patates, lahana ve fasulye yemektedir.