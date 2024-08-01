Katil torun akıl hastanesine alındı

CHP Eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in, anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener'in Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde 3 hafta gözetim alına alınmasına karar verildi. Önceki akşam Ankara Çankaya'da yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Bedirhan Şener (47), anneannesi Leyla Çetiner'i (80) silahla öldürdü. Gözaltına alınan Bedirhan Şener'in, babası Abdüllatif Şener'in milletvekili olduğu dönemde 14 Mayıs seçimlerinden 4 gün önce TBMM'de Özel Kalem Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği belirtilmişti. Bedirhan Şener'in hâlen TBMM'de memur olarak çalıştığı öğrenildi. Emniyette ifade vermeyen ve nezarethanede Adli Tıp doktoru tarafından muayenesi yapılan Şener'in 3 hafta boyunca Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde gözetim alınma alınması yönünde rapor verildi. Bunun üzerine Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'Akrabayı kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatılan Şener'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitinin yapılması için hastaneye sevkine karar verildi. Evde kendisine ait çok sayıda psikiyatri ilaçlarına ulaşılan Şener, 3 haftalık gözetim süresinin ardından gelecek olan rapor sonucuna göre tutuklanma kararıyla birlikte cezaevine gönderilecek.Abdüllatif Şener olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Şener, "Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi, oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir" dedi. Öte yandan anneanne Leyla Çetiner, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.