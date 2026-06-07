Katil yayladaki dağ evinde yakalandı

Olay, 24 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Bişar Oğuz, alacaklı olduğu Cumali Kocabey ile sokakta karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bişar Oğuz, tabancayla husumetlisine ateş açtı. Kocabey sırtından, arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vuruldu. Şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Kocabey hayatını kaybetti, Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

YAYLADA DAĞ EVİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Takip Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarından alınan 550 saatlik görüntüyü inceledi. Mersin'e kaçtığı belirlenen şüphelinin, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı.

ARAÇ ALIM SATIM YÜZÜNDEN HUSUMET

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisin yaptığı baskında şüpheli Bişar Oğuz gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, ifadesinde, "Kendisinden otomobil almıştım. Araçta mekanik bir arıza oluştu. Bu yüzden aramız da husumet başladı. O günde yanındakiyle birlikte bana saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bişar Oğuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.