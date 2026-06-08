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Giriş Tarihi: 8.06.2026

Katil yayladaki evde yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Katil yayladaki evde yakalandı
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Adana'da 24 Mayıs'ta Bişar Oğuz, alacaklı olduğu Cumali Kocabey ile sokakta karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bişar Oğuz, tabancayla husumetlisine ateş açtı. Kocabey sırtından, arkadaşı Doğan Toprak (26) ise ayağından vuruldu. Şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kocabey hayatını kaybetti, Toprak ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Mersin'e kaçtığı belirlenen şüphelinin, Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki bir dağ evinde saklandığı saptandı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisin yaptığı baskında şüpheli Bişar Oğuz gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Kendisinden otomobil almıştım. Araçta mekanik bir arıza oluştu. Bu yüzden aramızda husumet başladı. O gün de yanındakiyle birlikte bana saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Bişar Oğuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#ADANA #MERSİN #TOROSLAR

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Katil yayladaki evde yakalandı
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