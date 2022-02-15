Katil zanlısı Osman Çallı hakkında açıklama: Başsavcılık 4 kadını öldüren ve iade edilen zanlı hakkında açıklama yaptı

Belçika'nın Gent şehrinde yaşayan Osman Çallı, 11 Kasım 2004'te, 25 yaşındaki eşi Teslime ile hamile olan 19 yaşındaki kız kardeşi Hacer Çallı'yı sandalyeye bağlayıp kurşunladıktan sonra, üzerlerine yorgan yığıp ateşe verdiği, ardında Aalst kentine giden Çallı, burada eski eşi ve kayınvalidesi ile evdeki bir erkeğe silahla saldırmıştı. Eski eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, Belçikalı erkek ağır yaralanmıştı. Gent'e dönmek üzere yıla çıkan Çallı, otomobilinin arıza yapması üzerine bir kadın sürücüyü silah zoruyla rehin aldı ve gittiği Gent'te bir kişiyi daha ağır yaralamıştı.

BELÇİKA'DA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Belçika'nın Gent şehrinde 2004'te Osman Çallı, 'Kasten öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Nitelikli yağma' gibi suçlarda Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasının ardından 12 Ocak 2009'da ömür boyu hapis cezası ile cezalandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Çallı'nın cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye'de çekmek istemesi üzerine talepte bulundu.

UYARLAMA YARGILAMASI YAPILDI

Osman Çallı'nın kalan cezasının Türkiye'de çekmek istediğine ilişkin talebinin Belçika tarafından uygun görülmesinin ardından, Türkiye'ye infaz işlemlerine başlanabilmesi için Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dönüşüm (uyarlama) yargılaması yapıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Osman Çallı'nın 4 kişiyi öldürme suçundan ayrı ayrı 4 kez müebbet hapis cezası ile birlikte diğer suçlarından da süreli hapis cezalarına hükmedildi. 30 Kasım 2012'de verilen kararın ardından uyarlama yargılaması sonucunda Osman Çallı hakkında verilecek cezanın, Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir kez ömür boyu hapis cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenlemeler gereğince Çallı'nın müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verildi.

BELÇİKA'DA 2015'TE TAHLİYE EDİLECEKTİ

Osman Çallı'nın 28 Haziran 2013'te Türkiye'ye teslim edilmesi üzerine infazının Belçika'da yerine getirilmesi halinde 28 Haziran 2015'te tahliye edilecek olduğu belirtilirken, söz konusu suçun işlendiği tarihte 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri uyarınca derhal infaz işlemlerine başlanılarak mevcut infaz düzenlemeleri uyarınca 10 Kasım 2019'da itibariyle denetimli serbestlik tedbiri uygulamak suretiyle 10 Kasım 2020'de şartlı tahliyesine katar verilerek infaz işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

'PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Adı geçenin infaz işlemleri, lehe kanun ve infaz hukukunun derhal uygulanma prensipleri dikkate alınarak uluslararası ve iç hukuk kurallarına uygun olarak yerine getirilmiş olup, adı geçenin cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan yasal düzenlemeler doğrultusunda kişinin tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.