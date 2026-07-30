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Giriş Tarihi: 30.07.2026 10:44

Katil zanlısından pişkin savunma: “Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti”

Adana’da husumetlilerine tabancayla ateş açarken yoldan geçen 19 yaşındaki Selahattin Onmaz’ın ölümüne neden olan katil zanlısı Hasan Efe Gözgeç tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden zanlının “Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti” dediği öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Katil zanlısından pişkin savunma: Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti
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Olay, 28 Temmuz gecesi Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Efe Gözgeç, yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.'ye tabancayla ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, bu sırada tesadüfen yoldan geçen Selahattin Onmaz'a isabet etti. Olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan Hasan Efe Gözgeç'i suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda Hasan Efe Gözgeç, "Husumetlilerimi görünce tabancayla ateş açtım. Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti. Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı adliyeye zırhlı araçla sevk edilirken bölgede olası saldırıya karşı geniş güvenlik önlemi alındı. Katil Hasan Efe Gözgeç tutuklandı.

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Katil zanlısından pişkin savunma: “Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti”
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