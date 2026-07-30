Katil zanlısından pişkin savunma: “Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti”

Olay, 28 Temmuz gecesi Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Efe Gözgeç, yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y.'ye tabancayla ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar, bu sırada tesadüfen yoldan geçen Selahattin Onmaz'a isabet etti. Olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan Hasan Efe Gözgeç'i suç aleti tabancayla birlikte yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda Hasan Efe Gözgeç, "Husumetlilerimi görünce tabancayla ateş açtım. Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti. Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı adliyeye zırhlı araçla sevk edilirken bölgede olası saldırıya karşı geniş güvenlik önlemi alındı. Katil Hasan Efe Gözgeç tutuklandı.