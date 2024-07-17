Katile, ‘Acı çekme’ indirimi

Konya'da, 17 yıl önce bıçaklanan ve 15 yıl bitkisel hayatta kaldıktan sonra yaşamını yitiren ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Yıldız'ı öldüren Ramazan Demir'e (26), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile verilen 19 yıl 2 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda, Mehmet Yıldız'ın 2007'de Nizam Demir'i vurduğu ve bu eylem sebebiyle ölünceye kadar yatağa mahkûm ve yardıma muhtaç bir şekilde yaşadığı belirtildi. Nizam Demir'in, Mehmet Yıldız'dan uzun zaman vurulduğu ve ölüm sebebinin 2007'deki yaralanma olmasa da sağlık sorunlarının uzun bir süre devam ettiği anlatılan kararda, bu süreçte ailesi ve kardeşinin yaşadıklarına bire bir şahit olduğu, bunun sanıkta öfke ve elem doğurduğu, Mehmet Yıldız'ın Ramazan Demir'in ağabeyini vurması ve yatalak kalmasına sebebiyet vermesinin haksız ve ağır nitelikte olduğu" belirtildi.