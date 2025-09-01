Katili, eski iş ortağı çıktı

Kapaklı'da dün gece vatandaşlar, otomobilin kapısı açık ve kanlar içinde birini görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen ekipler, iki ilçede vinç işletmeciliği yapan Mesut Uyumaz'ın öldüğünü belirledi. İncelemede Uyumaz'ın göğüs, boyun ve çene kısmından tabanca ile 4 kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

TUTUKLANDI

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler cinayet şüphelisinin Uyumaz ile birliket daha önce iş yaptıkları belirlenen Orhan A., olduğu tespit edildi. Orhan A., otogarda jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen Orhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Orhan A.'nın ifadesinde Mesut Uyumaz'ın kendisini arayarak, bulduğu bir arsaya ortak olarak alabileceklerini söylemesi üzerine buluştuklarını ifade ederek, "Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve "Satacaksın vinci, vereceksin" diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Uyumaz, öğle vakti Veliköy Merkez Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.