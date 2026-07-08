Katili iş arkadaşı çıktı

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, 6 Temmuz akşam saatlerinde tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan bir kadın fark etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrollerinde kadının hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Soruşturma kapsamında, metruk evde bulunan cansız bedenin, 3 Temmuz Cuma gününden bu yana hakkında kayıp ihbarı bulunan 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat'a ait olduğu saptandı. Oğluyla birlikte yaşayan Polat'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde işe gitmek üzere evinden ayrıldığı öğrenildi.

ÖLDÜRÜP ALTINLARINI ÇALDI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, talihsiz kadının iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve üzerindeki altınların çalındığı belirlendi. Olayın ardından harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, talihsiz kadının cinayet şüphelisi olan iş arkadaşını yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili başlatılan adli süreç çok yönlü devam ediyor.