Katilin annesi konuştu: Ona sahip çıkmıyorum benim öyle bir oğlum yok!

Gelini ile arasında hiçbir sorun olmadığını, gelinini çok sevdiğini söyleyen Melek Dursun, "Gelinimle aramızda kötülük hiçbir şey yoktu. Ben gelinimi severdim. Eksiklerini giderirdim. Eksikleri olmasın yeter ki derdim. Yemezdim yedirirdim. Gene de başaramadım. Uşağım hep aynıydı. Gitti evine aldığım mobilyaları ikinci el olarak sattı. Gittim İstanbul'dan topladım onları. Buradan ev tuttum onlara. Ben 16-17 senedir çekiyorum ondan. Uyuşturucu tedavisi olsun diye Samsun'a da getirdim onu. Tedaviye karşılık vermedi. Her şeyini ben karşıladım onun. Ne bulursa içerdi. Bulduğu paraları da uyuşturucu alıyordu. Antalya'ya gittikten sonra daha da bozuldu. Karısı girdi dükkana karısına dedi ki gittin uğradın dükkana oraya telefonla konuşmak için mi girdin. Ondan sonra çıktı eve karısına vura vura öldürdü onu" dedi.



Hadiseyi duyduğunda büyüm bir acı yaşadığının altını çizen anne Dursun, "Küçük kardeşimle de bitişik oturuyorlardı. Küçük kardeşimde telefon etti bana. Melek abla bir şey biliyor musun? Dedim ki yok. Dedi ki Ramazan'la Özlem yok. Ramazan bu gece Özlem'i vura vura öldürdü. Hastanelerde ameliyat ettiler dedi. Ben evde kıyamet kopardım. Ben hastanelere gidemedim kendime güvenemedim. Düşerim orada felç olurum, kalp krizi geçiririm. Ben acıların kadınıyım. Benim çektiğim çileleri kimse çekmedi. Ben evlat gömdüm. Benim diğer çocuğum 4 yaşında trafik kazası geçirdi. Ben oğlumla çok uğraştım. İstanbul'a gittim tedavisi için. Gitmediğim yer kalmadı. Benim vücudumun pilleri bitti. Ben torunlarımı gidip göremiyorum. Ben onları görsem kalp krizi geçirim. Ben onların yüzüne bakamam. Maddi durumda bakarım onları. Elimden geldiği kadar. Dilenirim de bakarım onlara ama bedenden bakamam. Onları gördüm mü bir şey olur bana. Bana bir şey olursa eğer bu yetim çocuğum ne olacak. Bende yetim çocuğumda yetim. Kardeşleri Hızır'ımı yediler bitirdiler. Bir tanesine 100 bin TL'lik altın diğerine de aynı şekilde. Bu çocuğumu yedi bitirdiler. Benim çocuğum yazardı kitap sattı. Yerlerde süründükçe kazandık paraları. Kardeşleri aldı yedi o paraları. Sonra evde ettiler kavga onun yüzünden babasının aort damarı çatladı. Beni yetim bıraktılar. Benim pillerim bitti. Ben daha hiçbir şey yapamıyorum. Kendi hizmetimi bile yapamıyorum. Artık dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.



Oğlu Ramazan Dursun'un cezaevinden kendisine haber gönderdiğinin altını çizen Melek Dursun, "Ramazan cezaevinden bana haber gönderiyor. 'Anamı arayın deyin ona ki Ramazan cezaevindedir' diye. Ben ona sahip çıkmıyorum. Gebersin orada. Benim gelinimi öldürdü, çocuklarımı yetim, torunlarımı yetim bıraktı. Ben ona sahip çıkmıyorum gebersin orada. 3 tane çocuğunu yetim bıraktı. Ben onu daha istemiyorum. Benim öyle bir evladım yok" şeklinde konuştu.