Katilinin ismini fısıldadı

Denizli Serinhisar'da, 9 Haziran akşamı ortadan kaybolan İsmail Yalçın (19) ve Hasan Akköse'nin (17), en son görüldüğü ormanlık alandaki arama çalışmalarında kırılmış cep telefonları ve kan izleri bulundu. Telefon kayıtlarında yapılan incelemede ise kayıp 2 gencin son olarak Hasan Akköse'nin akrabası olan Mustafa Akköse ile görüştüğünü belirledi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası Ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, ormanlık alanda Yalçın ve Akköse'ye av tüfeğiyle ateş edip kaçtığını öne sürdü. Çapraz sorguda ise iki genci öldürüp bir su kuyusuna attığını itiraf etti. Bu itiraf üzerine zanlının gösterdiği 20 metre derinliğindeki kuyuda, itfaiye ekiplerinin desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Zanlı Mustafa Akköse'yle birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı. Zanlı Mustafa Akköse'nin, daha önce de amcasını öldürdüğü ve uzun süre cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Kayıp gençlerden İsmail Yalçın'ın da daha önce uyuşturucu nedeniyle cezaevine girip çıktığı, olay günü de uyuşturucu alışverişi için ormanda buluştukları belirlendi.Aralarında çıkan anlaşmazlığın ardından, Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce kız arkadaşını gizlice arayıp Mustafa Akköse'nin adını fısıldadığı, ardından silah sesinin duyulduğu öğrenildi. SABAH'a konuşan İsmail Yalçın'ın annesi Asuman Yalçın, "Oğlum esrar kullanıyordu. Kız arkadaşları arayıp, 'Esrar var' diye çağırmış. Kızların evine gidip iki tüfek almışlar. Daha sonra da ormana gitmişler. Ormanda Hasan Akköse, kızlardan birini gizlice arayıp 'Telefonu kapatma' demiş. Ardından da Mustafa Akköse'nin adını fısıldamış. O an silah sesi duyulmuş ve telefon kapanmış" dedi.