Katledildiği yerde anıldı

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl 9 Kasım'da samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz (28) öldürüldüğü yerde dün gözyaşlarıyla anıldı.
Can Göktuğ Boz'un işlediği kan donduran cinayetin ardından tüm Türkiye büyük acıya boğuldu. Bir inşaat projesi için geçici süreliğine geldiği İstanbul'da öldürülen Cengiz, adının verildiği sokakta ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Anne Beyhan ile baba Avni Cengiz'in yanı sıra ailenin avukatı Mustafa Tırtır, AK Parti Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esma Ersin ile kadınlar da anmaya katıldı. Cengiz'in katledildiği noktaya karanfiller bırakıldı. Sevenlerinin desteğiyle ayakta durabilen anne Beyhan Cengiz, "Kızım sen buraya mı düştün? Senden özür diliyorum. Seni koruyamadım. Kalbimin acıdan nasıl kıvrıldığını göstermek isterdim" dedi.