Katlı otopark için esnaf devrede: Güçlendirmeye talibiz!

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde uzun yıllardan bu yana hizmet veren Çankaya Katlı Otoparkını depreme karşı dayanıksız olduğu için önce kullanıma kapattı ardından da yıkım için çalışma başlattı.

ODA BAŞKANLARI DA KATILDI

Kapatılma kararına tepki gösteren esnaf odaları ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yerel yönetimlere seslendi.Başdaş'ın açıklamasına; MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili Necdet Heppekcan, Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu da katıldı.

İKİ KAROT TESTİ DE SAĞLAM ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, otoparkın Esnaf Odaları Birliği tarafından güçlendirilerek işletilmesi için çağrıda bulunan Başdaş, "2019 yılında süreç başladı. Burası, arkadaki tarihi yapıların önü açılsın diye Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmak istendi. Ancak alternatifi olmadığı için tepkiden çekinildi ve yapılamadı. 2020 İzmir depremi bahane edildi. İki karot testi alındı, ikisi de sağlam çıktı. Başka bir firmaya gidildi ve traşlama yöntemiyle karot testi alındı. Firmanın adresi de yeri de belli değil. O firma depreme dayanıksız raporu verdi. O günden bugüne süreç devam ediyor. 2020 yılında depreme dayanıksız raporu alındı ancak 5 yıldır buraya günlük 4 bin araç alınmaya devam edildi. Depreme dayanıksız dediğiniz yere 5 yıl boyunca araç alıp neden alternatif üretmediniz? Burası Kemeraltı'nın otopark ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyor. Önce yıkım kararı aldılar, ardından yeni belediye başkanımız Cemil Tugay rapora inanmadı ve güçlendirme kararı aldı. Şimdiye kadar hiçbir icraatı olmayan belediye, bunu da beceremeyeceğine inanarak bu karardan vazgeçti ve yıkım dedi. Çünkü burayı yıkmak isteyenler var. Biz burada olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz. Esnafın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz." Diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI 5 YILDIR ALTERNATİF ÜRETMİYOR

Yıkılmak istenen katlı otoparkın yüzde 51 hissesinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'na ait olduğunu hatırlatan Başdaş; "Esnafı mağdur etmemek için, belediye başkanı 5 yıldır alternatif üretmediği için, Müdürlük ve Banka güçlendirme kararı aldı. Büyükşehir de muvafakatname verdi ve 'Çıkın siz yapın, elinizi tutan mı var' dedi. Yapın dediniz madem, bütün haklarınızı devredin. Hakkınızı Esnaf Odaları Birliği'ne devredin. Bütün masrafı onlar üstlenecek, burayı da onlar işletecek. Buranın kapanması demek Kemeraltı'nın kapısını kapatıp gitmek, buradaki esnafı bitirmek demek" dedi.

YIKIMDAN VAZGEÇİN

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen Başdaş, "Yıkım kararınızdan vazgeçin. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne vermek istiyorsanız, Esnaf Odaları üstlenecek, tüm masrafı ortak karşılayacaklar, işletme hakkı da onlarda olsun. Bugüne kadar hiçbir projesi olmayan belediye başkanı, Alsancak'ta kamuya ait alanlara sarı çizgiler çekerek oraları da kapatıyor, sözde insanları kapalı otoparklara yönlendiriyor. Burayı da kapatıyorsunuz. Bunlar Konak esnafını bitirmek demek. Buradan çağrıda bulunuyoruz; madem muvafakatnameyi güçlendirme için verdiniz, diğerini de verin. Ya Vakıflar Bölge Müdürlüğü burayı alıp işletsin ya da buradaki oda başkanları alsın, buranın açık kalmasını sağlasın" dedi.

ESNAF ODALARI TEPKİLİ

Yerel yöneticilere seslenen Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, "Kemeraltı'nda 300-400 kuyumcu esnafımız var. Bunların hem kendi araçları hem de şehrin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşların araçları için burası hayati bir otopark. Altındaki dükkânlar kapatıldı. Güçlendirmenin bir zamanı var, ihale süreci var, ihale sürecinden sonra güçlendirme var. Bu süreçte ilk 4-5 katın açılması gerekiyor. Otopark tamamen kapatılmış. Yolun bir tarafına pankart bile asılmamış. Yüzlerce araç geçiyor, otoparkı açık sanıyor, büyük bir keşmekeş yaşanıyor. Çok mağduruz. Bu otopark tekrar açılmazsa esnaf bitecek. Yerel yöneticilere sesleniyoruz: Derhal otoparkımızı açın, bize geri verin. Burası 1.500 dükkânlık bir çarşı. İnsanlar buraya gelmeli. Otopark yıkılırsa Kemeraltı biter" ifadelerini kullandı.

ESNAF ODASI: "GÜÇLENDİRMEYE TALİBİZ"

Esnaf Odaları Birliği Başkan Vekili Necdet Heppekcan ise, "Burası 14 bin esnafın faydalandığı bir otopark. Yıkılması, bizim aort damarımızın kesilmesi anlamına gelir. Biz bu damarın kesilmesini istemiyoruz. Güçlendirme yapılacaksa buna talibiz. Esnaf Odaları Birliği olarak elimizi taşın altına koymaya razıyız. Önemli olan esnafımızın burada sağlıklı şekilde çalışması. Esnaf Birliği gerekeni yapacaktır" dedi.