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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Katliam gibi kaza 5 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da seyir halindeki TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

Katliam gibi kaza 5 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Katliam gibi kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 63 AEM 905 plakalı TIR ile 31 AGG 099 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışma nedeniyle her iki araç da şarampole devrildi.



Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hafif ticari araçtaki Ömer Yalçın (63), Reşit Kahya (75) ile üzerinde kimlik çıkmayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Mehmet Çelik (23) ise sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi. Jandarma ekipleri, olası başka bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Katliam gibi kaza 5 ölü, 1 yaralı
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