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Giriş Tarihi: 16.08.2026 11:36

Katliam gibi kaza! Önce otomobil çarptı, sonra bir başka araç üzerinden geçti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde halk arasında “Cenaze Köprüsü” olarak bilinen köprü üzerinde otomobilin çarptığı Emine Çolak, yola savrulduğu sırada başka bir aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Katliam gibi kaza! Önce otomobil çarptı, sonra bir başka araç üzerinden geçti
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Kaza, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 20.25 sıralarında Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında "Cenaze Köprüsü" olarak bilinen köprü üzerinde meydana geldi. Özkan O.'nun kullandığı 19 KF 253 plakalı otomobil, köprü üzerinde yaya olarak bulunan Emine Çolak'a çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çolak, bu sırada Ahmet B. yönetimindeki 54 APL 427 plakalı aracın altında kaldı.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emine Çolak'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Çolak, ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çolak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#SAKARYA #HENDEK

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Katliam gibi kaza! Önce otomobil çarptı, sonra bir başka araç üzerinden geçti
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