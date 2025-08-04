Katliama gidiyordu! Adana sıcağında mont giyince polise yakalandı

Adana'da birlikteliklerine karşı çıkan sevgilisinin ailesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen Muhammed K., 2 farklı kıyafet ve mont giymiş halde motosikletle seyir halindeyken polisin takibiyle yakalandı.Olay, 1 Ağustos'ta Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, yüksek hava sıcaklığına rağmen mont giyinip, inşaat eldiveni takan Muhammed K. ile bindiği plakasız motosikleti kullanan arkadaşı Ümit K.'yı (38) şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık 2 kilometre süren takibin ardından motosikletin önünü kesip şüphelileri yakaladı. Motosikletten indirilen Muhammed K.'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi.Sevgilisinin ailesinin, birlikteliklerine karşı çıktığı öğrenilen Muhammed K.'nın, silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed K.'nın, yapacağı saldırıdan sonra görünümünü değiştirmek için üst üste 2 kot pantolon ve 2 tişört giydiği, yüzünü gizlemek için de kask taktığı saptandı. Sorguya alınan Muhammed K., ifadesinde, "Sevdiğim kızın ailesinin tutumu nedeniyle duygusal sorunlar yaşıyordum" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammed K. tutuklandı, arkadaşı Ümit K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.