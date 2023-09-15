Katliamı 4 kişilik infaz timi yaptı

Boyunlar suç örgütünün alt grubu Daltonlar çetesine mensup 6 kişinin Yunanistan'ın Atina şehrinde pusuya düşürülerek öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yunan polisinin yaptığı araştırmalara göre, 6 Türk Abdurrahman Tekru (22), Doruk Ersu Büyüktunç (31), Ozan Kaan Tozlu (24), Barış Çağan, Ömer Kanza (24) ve Burak Tahmaz (23), çete elebaşı Barış Boyun'un bulunduğu İtalya'ya gitmek üzere, FETÖ'den ihraç eski emniyet mensubu göçmen kaçakçısı 32 yaşındaki Süleyman Dalgıç ile anlaştı. Silahsız olan ve Dalgıç'ın "Evden çıkın" mesajı üzerine yola çıkan 6 çete üyesi, önlerinde Dalgıç'ın kullandığı aracı takip ediyordu. Dalgıç'ın aracı çıkmaz sokağa sokması üzerine 6 kişilik ekip, arkalarından kendilerini takip eden 4 kişilik infaz timinin kurşunlarının hedefi oldu.Katliam noktasında bulunan kovanlar ve mermilerde yapılan balistik inceleme sonucu, ikisinin tabanca olduğu 4 ayrı silahla ateş edildiği ortaya çıktı. Ölenlerin üzerinde bulunan 7 adet cep telefonunun kilitleri açılarak incelemeye alındığı belirtildi. Hayatını kaybeden 6 Türk'ten ikisinin ağustos ayında İtalya'da bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun ile görüşmek için Kefolonya Adası'ndan İtalya'ya geçtikleri öne sürüldü.Yunan polisi, 11 Eylül akşam 18.20'de gerçekleşen kanlı infazdan 1 saat sonra 19.20'de Dalgıç'ı saat 21.00'de Midilli Adası'na götürecek olan biletin Türkiye'den alındığını saptadı. Güvenlik güçleri şimdi hem bilet alan kişileri hem de Dalgıç'ın temasta olduğu kişileri mercek altına aldı.