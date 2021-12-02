Katliamın izleri elbiselerinden çıktı

Geçen ekimde vahşice katledilen Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Cinayetlere ilişkin Nuri Yıldız'ın tutuklanan 3 yeğeni suçlamaları inkar ederken, giydikleri elbiseler üzerinde yapılan "Luminal" testlerde kan izlerine rastlandı. Bulgular, soruşturmada onlarca sokak kamerasını inceleyen polisin tespitleri ile de uyuşmuş oldu. 11 Ekim'de yaşanan olayda otel sahibi Nuri Yıldız, aracında öldürülerek cesedi araziye atılmıştı. Hemen ardından da eşi Esra Yıldız, aynı kişilerce evinde silahla katledilmişti. Olay sonrası 5'i akraba 7 şüpheli gözaltına alınmış yeğenler Ferhat (27) ve Muhitten Yıldız (35) da dahil 3 şüpheli tutuklanmıştı. Yeğenlerin Nuri Yıldız'a ortaklık için 600 bin lira verdiği, cinayetin de bu borç nedeniyle işlendiği belirtiliyor.