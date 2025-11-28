Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Mehmet (37) ve Berna Kaya (33) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5) evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundukları katliamın sır perdesi aralandı. Olayı çözmesi için kurulan özel ekip, evde yaptığı inceleme ve cenazelerin ayrı ayrı yerlerde toprağa verilmesinden yola çıkarak, Mehmet Kaya'nın ailesini katlettikten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. El svapları alınan baba Mehmet Kaya'nın parmaklarında barut izine rastlandı. Delilleri değerlendiren özel ekip, şüpheler üzerinde yoğunlaşan, komşuları Mirhan Can'ı gözaltına aldı. Mirhan Can, "Olay sırasında da evlerindeydim. Mehmet Kaya, başka bir kızla olan ilişkisi nedeniyle eşiyle tartıştı. Ardından eşini vurdu. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' diye tehditler savurdu. Sonra da intihar etti" dediği öğrenildi.