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Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:21 Son Güncelleme: 23.10.2022 16:32

Katmerci cinayeti kamerada

Gaziantep’te alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak öldürülen Orhan Sertkaya'nın (47) öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Katmerci cinayeti kamerada

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bazı kişiler işyerinin önüne gelerek Sertkaya ile tartıştıktan sonra biri silahla tatlıcının başına ateş açıyor.

Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video

3 gün önce Şahinbey ilçesinin Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet K., Nuri K., Halil K. arasında tartışma çıkmış, Mehmet K. kavga anında üzerinde bulundurduğu silahla Orhan Sertkaya'yı başından, oğlu Ali Sertkaya'yı ise ayağından vurmuştu.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet K., Nuri K., Halil K.'yı yakalayarak gözaltına almıştı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Orhan Sertkaya'nın cenazesi ise Asri Mezarlıkta toprağa verilmişti.

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Katmerci cinayeti kamerada
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