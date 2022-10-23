Video Yaşam Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video
Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video

Katmercinin öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video

23.10.2022 | 16:22

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Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan katmerci Orhan Sertkaya'nın öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katmerci ve oğlunun yanına yanaşan katil zanlısının, katmercinin kafasına sıktığı anlar saniye saniye yer aldı.

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Olay, 21 Ekim 2022 Cuma akşamı Şahinbey ilçesi Suyabatmaz Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, katmerci Orhan Sertkaya ve oğlu Ali Sertkaya ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet Kiraz isimli şahıs tartışmaya başlamıştı. Tartışma sırasında Mehmet Kiraz tarafından kafasından silahla vurulan Orhan Sertkaya ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.

KATMERCİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Katmerci Orhan Setkaya'nın öldürüldüğü, oğlunun ise yaralandığı silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, katmerci Sertkaya'nın yanına gelen katil zanlısının bir süre bir şeyler söyledikten sonra katmercinin kafasına sıkma anları yer aldı. Görüntünün devamında kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Sertkaya'nın yere yığılması ve düştüğü yere kanların akması dikkat çekerken, katil zanlısının, oğul Ali Sertkaya'nın peşinden koşarak ona da sıkma anları ise bu kadar da olmaz dedirtti.

KATİL ZANLISI İLE BİRLİKTE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yaşanan saldırının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı Mehmet Kiraz ile birlikte babası Halil Kiraz ve oğlu Nuri Kiraz'ı gözaltına almıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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