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Giriş Tarihi: 16.07.2026

Kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza

Kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza
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Pendik'te trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde trafikte tartışan 2 sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan sürücüler Hüseyin Z. (33) ve Abdulkadir D.'ye toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.
Ehliyetlerine 2 ay el konulan sürücülerin araçları geçici süreyle trafikten men edildi. Sürücüler, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#PENDİK #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza
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