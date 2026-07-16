Kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira ceza

Pendik
'te trafikte araçlarından inerek kavga eden 2 sürücüye 360 bin lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Velibaba Mahallesi Hukukçular Caddesi'nde trafikte tartışan 2 sürücünün kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan sürücüler Hüseyin Z. (33) ve Abdulkadir D.'ye toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.
Ehliyetlerine 2 ay el konulan sürücülerin araçları geçici süreyle trafikten men edildi. Sürücüler, "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.