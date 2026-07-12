Kavga ihbarına gitti şehit oldu

Eskişehir
'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Uzman Jandarma Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde ailesiyle tartıştığı iddia edilen şüpheli İbrahim G., av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Zanlı İbrahim G., kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarı Şahin ile bir jandarma personeli de yaralandı.
Şehidin cenazesi bugün memleketi Samsun
'un Terme ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek. 45 yaşındaki şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.