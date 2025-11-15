Kavgada balta ile öldürüldü

Olay, 03.00 sıralarında merkez Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda meydana geldi. R.N.'nin evine giden Ömer Kayar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.N., evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar'ın kafasına vurdu. Olaydan sonra R.N. kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayar'ın cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, R.N. Cizre ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. R.N.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.